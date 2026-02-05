Fußgänger in Dresden von Transporter erfasst

Dresden - Heftiger Zusammenstoß am Donnerstagabend in Dresden . Im Stadtteil Striesen wurde ein Fußgänger von einem Transporter erfasst.

Durch den Aufprall zersplitterte die Windschutzscheibe. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Gegen 18 Uhr wollte der Passant die Schandauer Straße in Höhe des Edeka-Markts überqueren, als er mit einem Opel-Transporter kollidierte, der stadtauswärts unterwegs war.

Die Windschutzscheibe des Fahrzeugs zersplitterte beim Aufprall. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Dresden trug der Fußgänger leichte Verletzungen davon.