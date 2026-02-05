4.593
Fußgänger in Dresden von Transporter erfasst
Dresden - Heftiger Zusammenstoß am Donnerstagabend in Dresden. Im Stadtteil Striesen wurde ein Fußgänger von einem Transporter erfasst.
Gegen 18 Uhr wollte der Passant die Schandauer Straße in Höhe des Edeka-Markts überqueren, als er mit einem Opel-Transporter kollidierte, der stadtauswärts unterwegs war.
Die Windschutzscheibe des Fahrzeugs zersplitterte beim Aufprall. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Dresden trug der Fußgänger leichte Verletzungen davon.
Für kurze Zeit kam es auf der Schandauer Straße zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum exakten Unfallhergang laufen. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.
Titelfoto: xcitepress/Lucas Friedenhain