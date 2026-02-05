 4.593

Fußgänger in Dresden von Transporter erfasst

Auf der Schandauer Straße wurde am Donnerstagabend ein Fußgänger von einem Auto erfasst.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Heftiger Zusammenstoß am Donnerstagabend in Dresden. Im Stadtteil Striesen wurde ein Fußgänger von einem Transporter erfasst.

Durch den Aufprall zersplitterte die Windschutzscheibe.  © xcitepress/Lucas Friedenhain

Gegen 18 Uhr wollte der Passant die Schandauer Straße in Höhe des Edeka-Markts überqueren, als er mit einem Opel-Transporter kollidierte, der stadtauswärts unterwegs war.

Die Windschutzscheibe des Fahrzeugs zersplitterte beim Aufprall. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Dresden trug der Fußgänger leichte Verletzungen davon.

Das Fahrzeug war auf der Schandauer Straße stadtauswärts unterwegs.  © xcitepress/Lucas Friedenhain

Für kurze Zeit kam es auf der Schandauer Straße zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum exakten Unfallhergang laufen. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

