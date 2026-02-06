Fußgänger in Dresden von Transporter erfasst: Polizei sucht Zeugen
Dresden - Heftiger Zusammenstoß am Donnerstagabend in Dresden. Im Stadtteil Striesen wurde ein Fußgänger (61) von einem Transporter erfasst. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.
Gegen 18 Uhr wollte ein Passant die Schandauer Straße in Höhe des Edeka-Markts überqueren, als er von einem stadtauswärts fahrenden Opel-Transporter erfasst wurde.
Die Windschutzscheibe des Fahrzeugs zersplitterte beim Aufprall. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Dresden erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 59-jährige Fahrer blieb unverletzt.
Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf etwa 3000 Euro.
Für kurze Zeit kam es auf der Schandauer Straße zu Verkehrsbehinderungen.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.
Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.
Erstmeldung vom 5. Februar 2026, 20.41 Uhr; zuletzt aktualisiert am 6. Februar, 9.45 Uhr.
Titelfoto: xcitepress/Lucas Friedenhain