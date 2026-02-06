Fußgänger in Dresden von Transporter erfasst: Polizei sucht Zeugen

Dresden - Heftiger Zusammenstoß am Donnerstagabend in Dresden . Im Stadtteil Striesen wurde ein Fußgänger (61) von einem Transporter erfasst. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Durch den Aufprall zersplitterte die Windschutzscheibe. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Gegen 18 Uhr wollte ein Passant die Schandauer Straße in Höhe des Edeka-Markts überqueren, als er von einem stadtauswärts fahrenden Opel-Transporter erfasst wurde.

Die Windschutzscheibe des Fahrzeugs zersplitterte beim Aufprall. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Dresden erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 59-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Für kurze Zeit kam es auf der Schandauer Straße zu Verkehrsbehinderungen.