Gegen Treppe geknallt: Verletzter nach Unfall in Dresden
Dresden - Verkehrsunfall am Sonntagabend in Dresden!
Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bekannt gab, ging ein Unfall auf der Dobritzer Straße um 20.07 Uhr bei Behörden ein.
Aus noch unklarer Ursache kollidierten dort zwei Autos miteinander - augenscheinlich ein BMW und ein Volvo.
Infolge des Zusammenpralls landete der BMW an der Eingangstreppe eines Reihenhauses. Nach ersten Angaben wurde eine Person verletzt.
Nähere Angaben zu beteiligten Fahrern lagen am späten Abend noch nicht vor. Auch zur Schadenhöhe war noch nichts bekannt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Verkehrsunfalls dauern an.
Titelfoto: xcitepress/Christian Essler