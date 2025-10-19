Gegen Treppe geknallt: Verletzter nach Unfall in Dresden

Am Sonntagabend ist es zu einem Verkehrsunfall in Dresden auf der Dobritzer Straße gekommen. Eine Person wurde verletzt.

Von Chris Pechmann

Dresden - Verkehrsunfall am Sonntagabend in Dresden!

Unfall am Abend: Ein BMW landete frontal an einer Eingangstreppe.
Unfall am Abend: Ein BMW landete frontal an einer Eingangstreppe.  © xcitepress/Christian Essler

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bekannt gab, ging ein Unfall auf der Dobritzer Straße um 20.07 Uhr bei Behörden ein.

Aus noch unklarer Ursache kollidierten dort zwei Autos miteinander - augenscheinlich ein BMW und ein Volvo.

Infolge des Zusammenpralls landete der BMW an der Eingangstreppe eines Reihenhauses. Nach ersten Angaben wurde eine Person verletzt.

Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf.
Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf.  © xcitepress/Christian Essler

Nähere Angaben zu beteiligten Fahrern lagen am späten Abend noch nicht vor. Auch zur Schadenhöhe war noch nichts bekannt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Verkehrsunfalls dauern an.

Titelfoto: xcitepress/Christian Essler

Mehr zum Thema Dresden Unfall: