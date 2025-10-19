Gegen Treppe geknallt: Verletzter nach Unfall in Dresden

Dresden - Verkehrsunfall am Sonntagabend in Dresden !

Unfall am Abend: Ein BMW landete frontal an einer Eingangstreppe. © xcitepress/Christian Essler

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bekannt gab, ging ein Unfall auf der Dobritzer Straße um 20.07 Uhr bei Behörden ein.

Aus noch unklarer Ursache kollidierten dort zwei Autos miteinander - augenscheinlich ein BMW und ein Volvo.

Infolge des Zusammenpralls landete der BMW an der Eingangstreppe eines Reihenhauses. Nach ersten Angaben wurde eine Person verletzt.