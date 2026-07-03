Großeinsatz in der Innenstadt: Straßenbahn kracht mit Lkw zusammen, fünf Menschen verletzt!
Dresden - Großeinsatz in der Dresdner Innenstadt! Eine Straßenbahn ist am Freitagvormittag mit einem Lkw zusammengekracht, mehrere Menschen wurden verletzt.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 10.15 Uhr an der Ecke Ammonstraße/Rosenstraße in der Nähe der Haltestelle Freiberger Straße, als der mit Beton beladene Sattelzug die Gleise überquerte.
Wie genau es zu der Kollision kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Klar ist: Die Straßenbahn ist infolge des Crashs aus den Schienen gedrückt worden, wie die Dresdner Feuerwehr auf Threads mitteilte.
Bilder zeigen, wie die Fahrerkabine der Straßenbahn komplett demoliert wurde. Fünf Menschen, darunter der Lkw- und der Bahnfahrer, wurden verletzt. Sie mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.
Die Feuerwehr löste zudem einen MANV-Voralarm aus und warnte die Krankenhäuser vor einer möglicherweise größeren Anzahl von Patienten. Inzwischen konnte der Alarm wieder zurückgenommen werden.
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DVB informiert über Umleitungen
Laut Polizei sind noch immer zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Die Dresdner Verkehrsbetriebe und die Feuerwehr bergen derzeit die verunglückte Straßenbahn. Mit Hebekissen, hydraulischen Hebegeräten und einer Verschiebebrücke wird die Bahn angehoben und anschließend Stück für Stück wieder in ihre ursprüngliche Gleislage verschoben, bevor sie wieder auf den Schienen abgesetzt wird.
Die Rosenstraße wurde im Zuge der Arbeiten voll gesperrt. Laut Feuerwehr gehe man davon aus, dass der Einsatz noch bis in den Nachmittag andauert.
Die DVB erklärten auf X, dass es infolge des Unfalls zu Umleitungen komme. Die Linie 7 werde zwischen dem S-Bahnhof Freiberger Straße und dem Postplatz derzeit in beide Richtungen über die Schwimmhalle Freiberger Platz umgeleitet.
Zuletzt aktualisiert: 13.25 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch