Auf Kreuzung erfasst: Radfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Dresden - Am Donnerstagnachmittag wurde ein Radfahrer (37) auf einer Kreuzung in Dresden von einem Auto erfasst.

An der Kreuzung Gorbitzer Straße/Coventrystraße kollidierte ein Toyota-Fahrer (73) mit einem Radfahrer (37). © Roland Halkasch

Der Zusammenprall zwischen dem Fahrer (73) eines Toyota C-HR und dem 37-Jährigen auf seinem E-Bike ereignete sich gegen 11.20 Uhr an der Kreuzung Gorbitzer Straße/Coventrystraße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Der Radler musste infolge des Unfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Angaben zur Schwere seiner Verletzung sowie zur Unfallursache lagen noch nicht vor. Die Unfallaufnahme war noch nicht abgeschlossen. Größere Verkehrseinschränkungen gab es nicht.

Bildaufnahmen von der Unfallstelle zeigen, wie die Frontscheibe des Hybridwagens auf der Beifahrerseite zersplittert ist.

Zuvor hatte Polizei in einer Mitteilung bereits drei weitere Rad-Unfälle im Dresdner Stadtgebiet vermeldet, die allesamt bereits am Mittwochmorgen passiert sind.