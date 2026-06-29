Mercedes E-Klasse und Peugeot knallen zusammen: Vier Verletzte bei Kreuzungscrash
Dresden - An einer Kreuzung in Dresden-Friedrichstadt sind am Sonntagnachmittag zwei Autos kollidiert.
Der Unfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr an der Kreuzung Löbtauer Straße/Berliner Straße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.
Demnach war eine 39-Jährige mit einem Peugeot 206 CC auf der Löbtauer Straße in Richtung Weißeritzstraße unterwegs.
Als sie nach links auf die Berliner Straße abbog, kollidierte sie mit einer Mercedes E-Klasse (Fahrer 49). Das Fahrzeug kam ihr auf der Löbtauer Straße entgegen.
Bei dem Unfall wurden beide Fahrer sowie ein Achtjähriger im Mercedes und eine Zwölfjährige im Peugeot verletzt.
Alle vier mussten medizinisch versorgt werden.
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Der Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Verkehrseinschränkungen waren laut Polizei nicht bekannt.
Erstmeldung vom 28. Juni, 14 Uhr. Aktualisiert am 29. Juni, 10.21 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch