Crash auf der Teplitzer Straße: BMW kracht in Rettungswagen

Dresden - Crash mit Rettungswagen: Bei einem Unfall auf der Teplitzer Straße in Dresden -Strehlen wurde die Fahrerin (51) eines BMWs verletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Front des BMW X1 völlig zerstört. Auch am Einsatzfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, es ist vorerst nicht mehr einsatzfähig.

Gegen 8.40 Uhr wollte eine BMW-Fahrerin von der Heinrich-Zille-Straße kommend auf die Teplitzer Straße in Richtung Pirna auffahren. Doch sie übersah den herannahenden Rettungswagen. Als die 51-Jährige auf die Kreuzung fuhr, berührten sich beide Fahrzeuge. Es kam zum Crash.

Der Unfall ereignete sich, als die Retter am Sonntagmorgen zu einem Einsatz eilten.

Durch den Crash wurde die Front des BMWs völlig zerfetzt. © Roland Halkasch

In Folge des Crashs kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen auf der Teplitzer Straße in stadtauswärtiger Richtung, sowie an der Heinrich-Zille-Straße und der nahegelegenen Caspar-David-Friedrich-Straße.

Zusätzliche Details zum Unfallhergang konnte die Polizei mit Verweis auf den laufenden Einsatz noch nicht nennen.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.