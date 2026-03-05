Laster und Toyota krachen auf Bautzner Straße ineinander

Dresden - Heftiger Crash auf der Bautzner Straße in Dresden !

Auf der Bautzner Straße kollidierte ein Lkw mit einem Toyota - drei Insassen wurden teils schwer verletzt. © Roland Halkasch

Wie die Polizei am Vormittag gegenüber TAG24 bestätigte, war am Donnerstagmorgen gegen 10.40 Uhr ein Lkw in den Unfall verwickelt, bei dem es zu einer Kollision mit einem Toyota kam.

Am frühen Nachmittag teilte die Polizeidirektion Dresden mit, dass in dem Lkw ein 47-jähriger Fahrer gesessen hatte, der in Richtung Albertplatz unterwegs war.

Bei einem Fahrspurwechsel auf der Fischhausstraße kam es dann zur Kollision mit einem 63-jährigen Toyota-Corolla-Fahrer.

"Dieser kam nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Licht- und Oberleitungsmasten. Der 63-Jährige und zwei Insassen des Wagens mussten in ein Krankenhaus gebracht werden", so die Polizei.