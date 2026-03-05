Laster und Toyota krachen auf Bautzner Straße ineinander
Dresden - Heftiger Crash auf der Bautzner Straße in Dresden!
Wie die Polizei am Vormittag gegenüber TAG24 bestätigte, war am Donnerstagmorgen gegen 10.40 Uhr ein Lkw in den Unfall verwickelt, bei dem es zu einer Kollision mit einem Toyota kam.
Am frühen Nachmittag teilte die Polizeidirektion Dresden mit, dass in dem Lkw ein 47-jähriger Fahrer gesessen hatte, der in Richtung Albertplatz unterwegs war.
Bei einem Fahrspurwechsel auf der Fischhausstraße kam es dann zur Kollision mit einem 63-jährigen Toyota-Corolla-Fahrer.
"Dieser kam nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Licht- und Oberleitungsmasten. Der 63-Jährige und zwei Insassen des Wagens mussten in ein Krankenhaus gebracht werden", so die Polizei.
Polizei sucht nach Zeugen
Auch der Laster kam nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab, driftete nach links, wo er die Haltestelle "Angelikastraße" traf, bevor er quer auf beiden Spuren zum Stehen kam.
Der Laster-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Bautzner Straße in Richtung Albertplatz für mehrere Stunden gesperrt werden.
Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351-4832233 entgegen.
