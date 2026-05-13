Schwerer Unfall in Cotta! Zwei Menschen verletzt, Straße gesperrt

Dresden - In Cotta kam es zu einem heftigen Unfall - zwei Menschen wurden dabei verletzt. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

Die Feuerwehr musste eine Person aus ihrem Fahrzeug retten. © Feuerwehr Dresden

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage bestätigt, kam es gegen 8.30 Uhr im Bereich Emerich-Ambros-Ufer/Fröbelstraße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Dabei wurden nach bisherigen Informationen zwei Personen verletzt und notärztlich versorgt.

Die Feuerwehr teilte auf Threads mit, dass vor Ort Rettungsmaßnahmen bei einer der beteiligten Personen eingeleitet wurden. Offenbar musste die Tür des Fahrzeugs dafür entfernt werden.

Die beiden Beteiligten wurden schließlich ins Krankenhaus gebracht.

Auf den Bildern ist ein Aufgebot an Einsatzkräften zu sehen. Auch die Unfallforschung ist vor Ort.