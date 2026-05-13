13.05.2026 11:23 Straßenbahn fährt in Klotzsche gegen Bus: Wer hat etwas gesehen?

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Am Dienstag kam es an der Haltestelle "Karl-Marx-Straße" in Klotzsche zu einem Auffahrunfall zwischen einem Bus und einer Straßenbahn. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden-Klotzsche - Auffahrunfälle gibt es immer wieder, doch dass eine Straßenbahn gegen einen Bus fährt, ist eine Seltenheit – so geschehen am Dienstag in Dresden-Klotzsche. Die Straßenbahn (Fahrerin: 53) kam aus Richtung Infineon Nord, als sie in den Haltestellenbereich einfahren wollte. (Archivfoto) © Holm Helis Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stand die 59-jährige Fahrerin mit ihrem Linienbus gegen 13.10 Uhr an der Haltestelle "Karl-Marx-Straße". Aus Richtung Infineon Nord kommend fuhr eine Straßenbahn (Fahrerin: 53) in die Haltestelle ein, dabei stieß sie jedoch gegen den wartenden Bus. Die Busfahrerin und ein weiblicher Fahrgast erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 2000 Euro. Dresden Unfall Auto kollidiert in Dresden mit Linie 4: Fahrerin und Kind in Klinik eingeliefert Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem ungewöhnlichen Unfall an der Haltestelle "Karl-Marx-Straße" in Klotzsche machen können. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden wenden.

Titelfoto: Holm Helis