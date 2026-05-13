Straßenbahn fährt in Klotzsche gegen Bus: Wer hat etwas gesehen?
Dresden-Klotzsche - Auffahrunfälle gibt es immer wieder, doch dass eine Straßenbahn gegen einen Bus fährt, ist eine Seltenheit – so geschehen am Dienstag in Dresden-Klotzsche.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stand die 59-jährige Fahrerin mit ihrem Linienbus gegen 13.10 Uhr an der Haltestelle "Karl-Marx-Straße".
Aus Richtung Infineon Nord kommend fuhr eine Straßenbahn (Fahrerin: 53) in die Haltestelle ein, dabei stieß sie jedoch gegen den wartenden Bus.
Die Busfahrerin und ein weiblicher Fahrgast erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 2000 Euro.
Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem ungewöhnlichen Unfall an der Haltestelle "Karl-Marx-Straße" in Klotzsche machen können. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden wenden.
Titelfoto: Holm Helis