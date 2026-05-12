Frontal-Zusammenstoß: Ohnmachtsanfall nach Unfall auf Hechtstraße

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Auf der Hechtstraße sind am Montagvormittag zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen.

Von Malte Kurtz

Dresden - Auf der Hechtstraße (Neustadt) sind am Montagvormittag zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen.

Die beiden Fahrzeuge sind frontal gegeneinandergestoßen.
Die beiden Fahrzeuge sind frontal gegeneinandergestoßen.  © privat

Aus bisher unklarer Ursache kollidierte ein Opel-Kleintransporter gegen 10.15 Uhr mit einem Kia auf Höhe der Haltestelle "Bärwalder Straße", wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Infolge des Unfalls erlitt eine beteiligte Person an der Unfallstelle einen Ohnmachtsanfall. Sie kam anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Weitere Details zum Unfallgeschehen sowie Angaben zu den beteiligten Personen lagen derweil noch nicht vor.

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Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zwischenzeitlich zu Einschränkungen im Verkehr, inzwischen ist eine Fahrspur jedoch wieder frei und auch die Busse der DVB können an den verunfallten Autos vorbeifahren.

Eine Person wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.
Eine Person wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.  © privat
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Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen derweil, wie der weiße Kleintransporter und der metallische Kia mit jeweils zerbeulter Front voreinander stehen.

Titelfoto: Bildmontage: privat

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