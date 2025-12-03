Schwerer Unfall in Pirna: Alkohol-Lenker kippt mit Auto um

Pirna-Copitz - Keine Kontrolle und zu viel Alkohol im Blut: So lässt sich der Unfall in Pirna zusammenfassen. Der Pkw kam von der Straße ab und blieb schließlich auf der Seite liegen.

Bei dem Unfall verletzte sich der Autofahrer, sodass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. © Marko Förster

Wie die Polizei Dresden und die Feuerwehr Pirna gegenüber TAG24 bestätigten, ereignete sich der Crash am Montagabend gegen 20.10 Uhr im Ortsteil Pirna-Copitz.

Demnach fuhr ein 46-jähriger Deutscher mit seinem schwarzen Opel Corsa auf der Rudolf-Renner-Straße in Richtung Stadtzentrum, als er ein vorausfahrendes Auto überholen wollte.

Doch unmittelbar nach diesem Überholmanöver verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Erst als das Auto auf die Seite kippte, kam es zum Stehen.

Kurz darauf trafen Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sowie ein Notarzt und ein Rettungswagen am Unfallort ein. Der Fahrer musste aufgrund seiner Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Ein zuvor veranlasster Atemalkoholtest schlug positiv an - der Fahrer hatte einen Promillewert von 0,9.