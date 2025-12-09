Abend-Crash in der Dresdner City: Skoda und Audi brettern ineinander

Dresden - Abendlicher Blaulichteinsatz in der Dresdner Altstadt : Am Montag krachten am Georgplatz gegen 21.10 Uhr ein Skoda Kamiq und ein Audi A4 ineinander.

Der Unfall passierte Montagabend in der Altstadt. © Roland Halkasch

Der Skoda war Richtung Elbe unterwegs gewesen, wie die Polizei am Dienstagmorgen gegenüber TAG24 bestätigte. Als der Fahrer (56) nach links abbiegen wollte, stieß er mit dem entgegenkommenden Audi zusammen.

Infolge des Unfalls wurde der Skoda noch gegen einen Oberleitungsmast der DVB gedrückt. Der Audi-Fahrer (26) und eine Skoda-Insassin (50) wurden bei dem Crash verletzt.

An beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt rund 16.000 Euro. Über den am DVB-Mast entstandenen Schaden langen zunächst noch keine Informationen vor.

Die Kreuzung am Georgplatz musste vorübergehend gesperrt werden, die Buslinie 68 wurde in dieser Zeit umgeleitet.