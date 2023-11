Jugendlicher wird von DVB-Bahn erfasst: 18-Jähriger schwer verletzt

Der Zusammenstoß mit der Straßenbahn geschah im Bereich der Haltestelle "Walpurgisstraße". (Archivbild) © Steffen Füssel

Der Straßenbahnfahrer (61) war am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr von der Haltestelle "Walpurgisstraße" in Richtung "Pirnaischer Platz" unterwegs gewesen, als der Jugendliche an einem Fußgängerübergang an der St. Petersburger Straße unvermittelt auf die Gleise lief.

Dabei wurde der 18-Jährige von der Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte.