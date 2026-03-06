Junge steigt aus Straßenbahn und wird von Auto angefahren: Polizei sucht Zeugen

Dresden - Im Dresdner Stadtteil Seevorstadt wurde ein Junge von einem Auto angefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Dresdner Polizei zu melden. (Symbolfoto) © 123RF/Heiko Kueverling

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagnachmittag gegen 16.50 Uhr auf der Lennéstraße am Großen Garten.

Ein Junge stieg an der Haltestelle "Georg-Arnhold-Bad" aus einer Straßenbahn, die in Richtung Lennéplatz unterwegs war.

Zur selben Zeit fuhr ein Auto durch den Haltestellenbereich. Dabei soll der Wagen den Jungen angefahren haben, der anschließend weiter in Richtung Rudolf-Harbig-Stadion lief.

Der Junge war augenscheinlich etwa zehn bis 14 Jahre alt und hatte kurze schwarze Haare.

Er trug eine schwarze Hose, eine orangefarbene Jacke und hatte einen Rucksack dabei.