Škoda kollidiert auf Stübelallee mit Straßenbahn: Linien 1 und 2 unterbrochen

Plötzlich rammte er die Straßenbahn der Linie 1: In Dresden hat es am Mittwochnachmittag auf der Stübelallee Höhe Müller-Berset-Straße gekracht.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Plötzlich rammte das Auto die Straßenbahn der Linie 1: In Dresden hat es am Mittwochnachmittag auf der Stübelallee Höhe Müller-Berset-Straße gekracht.

Polizei und Rettungskräfte vor Ort auf der Stübelallee.
Polizei und Rettungskräfte vor Ort auf der Stübelallee.  © xcitepress/florian varga

Wie die Polizeidirektion Dresden am Abend gegenüber TAG24 mitteilte, wurde die Rettungsstelle um 16.40 Uhr alarmiert.

Zunächst sei bei dem Unfall zwischen einem Škoda und der DVB-Bahn von Verletzten die Rede gewesen.

Glücklicherweise habe sich das als falsch herausgestellt, so ein Beamter.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.

Besonders die Fahrertür des Škodas geriet bei dem Unfall in Mitleidenschaft.
Besonders die Fahrertür des Škodas geriet bei dem Unfall in Mitleidenschaft.  © xcitepress/florian varga

Sicher ist hingegen, dass die Linien 1 und 2 zunächst umgeleitet werden mussten, wie die DVB auf X meldeten.

Gegen 17.30 Uhr konnten die Bahnen dann wieder ihre reguläre Route aufnehmen. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden.

Titelfoto: xcitepress/florian varga

