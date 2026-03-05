Škoda kollidiert auf Stübelallee mit Straßenbahn: Linien 1 und 2 unterbrochen
Dresden - Plötzlich rammte das Auto die Straßenbahn der Linie 1: In Dresden hat es am Mittwochnachmittag auf der Stübelallee Höhe Müller-Berset-Straße gekracht.
Wie die Polizeidirektion Dresden am Abend gegenüber TAG24 mitteilte, wurde die Rettungsstelle um 16.40 Uhr alarmiert.
Zunächst sei bei dem Unfall zwischen einem Škoda und der DVB-Bahn von Verletzten die Rede gewesen.
Glücklicherweise habe sich das als falsch herausgestellt, so ein Beamter.
Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.
Sicher ist hingegen, dass die Linien 1 und 2 zunächst umgeleitet werden mussten, wie die DVB auf X meldeten.
Gegen 17.30 Uhr konnten die Bahnen dann wieder ihre reguläre Route aufnehmen. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden.
Titelfoto: xcitepress/florian varga