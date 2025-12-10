Kind (9) umgefahren und abgehauen: Polizei sucht Zeugen
Dresden - Ein Autofahrer hat sich einfach aus dem Staub gemacht, nachdem er in Dresden einen kleinen Jungen (9) verletzt hat. Die Polizei sucht Zeugen.
Mit seinem Fahrrad war der Neunjährige am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr auf der Arnoldstraße unterwegs.
Wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mitteilte, wurde das Kind zwischen dem Thomas-Müntzer-Platz und der Pfotenhauerstraße von einem bisher unbekannten Autofahrer touchiert.
Der kleine Radler stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.
Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt.
Die Polizei hat derweil die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit unter folgender Rufnummer um sachdienliche Hinweise zum Vorfall auf der Arnoldstraße: 03514832233.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa