Kind (9) umgefahren und abgehauen: Polizei sucht Zeugen

Dresden - Ein Autofahrer hat sich einfach aus dem Staub gemacht, nachdem er in Dresden einen kleinen Jungen (9) verletzt hat. Die Polizei sucht Zeugen .

Die Dresdner Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit seinem Fahrrad war der Neunjährige am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr auf der Arnoldstraße unterwegs.

Wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mitteilte, wurde das Kind zwischen dem Thomas-Müntzer-Platz und der Pfotenhauerstraße von einem bisher unbekannten Autofahrer touchiert.

Der kleine Radler stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt.