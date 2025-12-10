 8.936

Kind (9) umgefahren und abgehauen: Polizei sucht Zeugen

Ein Autofahrer hat sich einfach aus dem Staub gemacht, nachdem er in Dresden einen kleinen Jungen (9) verletzt hat.

Von Malte Kurtz

Dresden - Ein Autofahrer hat sich einfach aus dem Staub gemacht, nachdem er in Dresden einen kleinen Jungen (9) verletzt hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Dresdner Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. (Symbolbild)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit seinem Fahrrad war der Neunjährige am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr auf der Arnoldstraße unterwegs.

Wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mitteilte, wurde das Kind zwischen dem Thomas-Müntzer-Platz und der Pfotenhauerstraße von einem bisher unbekannten Autofahrer touchiert.

Der kleine Radler stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt.

Die Polizei hat derweil die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit unter folgender Rufnummer um sachdienliche Hinweise zum Vorfall auf der Arnoldstraße: 03514832233.

