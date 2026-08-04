Kollision an der Käseglocke: Eine Person verletzt

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Crash an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Dresden! Zwei Autos sind am Dienstagmittag im Bereich des Postplatzes zusammengestoßen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Crash an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Dresden!

An der Käseglocke sind am Dienstagmittag zwei Autos kollidiert.
An der Käseglocke sind am Dienstagmittag zwei Autos kollidiert.  © xcitepress/Lucas Friedenhain

Zwei Autos sind am Dienstagmittag kurz nach 13.30 Uhr am Postplatz vor dem Café "Käseglocke" zusammengestoßen.

Dabei wurde eine Person leicht verletzt, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Weitere Details zum Unfallhergang und den beteiligten Fahrzeugen würden derzeit noch nicht vorliegen.

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Zur Vermeidung von Unfällen ist die Geschwindigkeit im Bereich des Umsteigepunktes bereits auf 20 km/h reduziert.

Der Straßenbahn- und Busverkehr war durch die Kollision nicht beeinträchtigt.

Neben Polizei und Rettungsdienst kamen auch Unfallforscher der TU Dresden zum Einsatz.

Titelfoto: xcitepress/Lucas Friedenhain

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