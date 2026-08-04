Kollision an der Käseglocke: Eine Person verletzt
1.354 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Dresden - Crash an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Dresden!
Zwei Autos sind am Dienstagmittag kurz nach 13.30 Uhr am Postplatz vor dem Café "Käseglocke" zusammengestoßen.
Dabei wurde eine Person leicht verletzt, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.
Weitere Details zum Unfallhergang und den beteiligten Fahrzeugen würden derzeit noch nicht vorliegen.
Zur Vermeidung von Unfällen ist die Geschwindigkeit im Bereich des Umsteigepunktes bereits auf 20 km/h reduziert.
Der Straßenbahn- und Busverkehr war durch die Kollision nicht beeinträchtigt.
Neben Polizei und Rettungsdienst kamen auch Unfallforscher der TU Dresden zum Einsatz.
Titelfoto: xcitepress/Lucas Friedenhain