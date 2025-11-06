Bei Rot über die Ampel? Radfahrer in Dresden von Auto erfasst

Dresden - Kollision in Dresden ! Am Mittwochnachmittag ist ein Radfahrer (23) von einem Auto erfasst worden.

Am Mittwochnachmittag ist ein Radfahrer am Straßburger Platz gegen ein Auto geprallt. © xcitepress/Christian Essler

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, geschah der Zusammenstoß mit dem Seat Leon, der vom Pirnaischen Platz aus kommend am Straßburger Platz nach links abbiegen wollte, gegen 17.30 Uhr.

"Uns wurde gemeldet, dass der Radfahrer ohne Helm bei Rot über eine Ampel gefahren ist", erklärte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 am Abend.

Ob dies tatsächlich so gewesen ist, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Eine Person habe leichte Verletzungen erlitten, bestätigte Rocco Reichel von der Polizei Dresden gegenüber TAG24 am Donnerstagmorgen.