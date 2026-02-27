Stau am Elbepark nach Unfall mit Verletzten

Dresden - Unfall in den Morgenstunden: Am Elbepark in Dresden staute sich nach einer Kollision zweier Fahrzeuge der Verkehr.

Die Feuerwehr bat darum, eine Rettungsgasse freizuhalten. © Feuerwehr Dresden Screenshot Threads

Wie die Feuerwehr mitteilt, sind an der Kreuzung Peschelstraße/Washingtonstraße gegen 6.10 Uhr ein Opel Zafira und ein Renault Austral zusammengestoßen.

Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der Opel-Fahrer (45) an der Washingtonstraße auf die A4 auffahren, kollidierte dabei mit einem von der Peschelstraße kommenden Renault.

Der Renault-Fahrer (62) und ein Opel-Insasse (39) trugen laut Polizei leichte Verletzungen davon. Eine 55 Jahre alte Person im Opel Zafira wurde zudem schwer verletzt.

Während sich der Rettungsdienst um die Verletzten kümmerte, sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle.