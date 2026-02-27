 23.871

Stau am Elbepark nach Unfall mit Verletzten

Stau am Elbepark in Dresden: In den Morgenstunden sind an der Kreuzung Peschelstraße/Washingtonstraße zwei Fahrzeuge miteinander zusammengestoßen.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Unfall in den Morgenstunden: Am Elbepark in Dresden staute sich nach einer Kollision zweier Fahrzeuge der Verkehr.

Die Feuerwehr bat darum, eine Rettungsgasse freizuhalten.
Die Feuerwehr bat darum, eine Rettungsgasse freizuhalten.  © Feuerwehr Dresden Screenshot Threads

Wie die Feuerwehr mitteilt, sind an der Kreuzung Peschelstraße/Washingtonstraße gegen 6.10 Uhr ein Opel Zafira und ein Renault Austral zusammengestoßen.

Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der Opel-Fahrer (45) an der Washingtonstraße auf die A4 auffahren, kollidierte dabei mit einem von der Peschelstraße kommenden Renault.

Der Renault-Fahrer (62) und ein Opel-Insasse (39) trugen laut Polizei leichte Verletzungen davon. Eine 55 Jahre alte Person im Opel Zafira wurde zudem schwer verletzt.

Während sich der Rettungsdienst um die Verletzten kümmerte, sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle.

Der Opel Zafira überschlug sich und landete im Straßengraben.
Der Opel Zafira überschlug sich und landete im Straßengraben.  © Roland Halkasch
Der Renault-Fahrer wurde leicht verletzt.
Der Renault-Fahrer wurde leicht verletzt.  © Roland Halkasch

Autofahrer wurden gebeten, eine Rettungsgasse freizuhalten. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Es laufen Ermittlungen zum exakten Unfallhergang.

zuletzt aktualisiert: 9.20 Uhr

Titelfoto: Feuerwehr Dresden Screenshot Threads

