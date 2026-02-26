17.306
Joggerin auf Marienbrücke von Auto erfasst
Dresden - Behinderungen im Dresdner Berufsverkehr! Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Marienbrücke ein Unfall ereignet.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wollte eine Joggerin (25) kurz nach 16.30 Uhr die drei Spuren überqueren, um auf den anderen Gehweg zu kommen.
"Dabei wurde die Frau von einem Toyota Avensis angefahren", erklärte Sprecher Lukas Reumund (47).
Notfallsanitäter kümmerten sich um die Geschädigte. Sie musste laut Polizei verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Die rechte, stadteinwärtige Spur war rund eine Stunde lang dicht. Verkehrsteilnehmer mussten auf die Straßenbahn-Spur ausweichen.
Erstmeldung vom 25. Januar, 18.18 Uhr. Letzte Aktualisierung am 25. Januar, 20.08 Uhr.
Titelfoto: TAG24