 17.306

Joggerin auf Marienbrücke von Auto erfasst

Behinderungen im Dresdner Berufsverkehr! Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Marienbrücke ein Unfall ereignet.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Behinderungen im Dresdner Berufsverkehr! Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Marienbrücke ein Unfall ereignet.

Ein Toyota-Fahrer (27) kollidierte auf der Marienbrücke mit einer Joggerin (25).
Ein Toyota-Fahrer (27) kollidierte auf der Marienbrücke mit einer Joggerin (25).  © TAG24

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wollte eine Joggerin (25) kurz nach 16.30 Uhr die drei Spuren überqueren, um auf den anderen Gehweg zu kommen.

"Dabei wurde die Frau von einem Toyota Avensis angefahren", erklärte Sprecher Lukas Reumund (47).

Notfallsanitäter kümmerten sich um die Geschädigte. Sie musste laut Polizei verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Autos krachen mit Kindern an Bord in Dresden-Gorbitz zusammen
Dresden Unfall Autos krachen mit Kindern an Bord in Dresden-Gorbitz zusammen

Die rechte, stadteinwärtige Spur war rund eine Stunde lang dicht. Verkehrsteilnehmer mussten auf die Straßenbahn-Spur ausweichen.

Erstmeldung vom 25. Januar, 18.18 Uhr. Letzte Aktualisierung am 25. Januar, 20.08 Uhr.

Titelfoto: TAG24

Mehr zum Thema Dresden Unfall: