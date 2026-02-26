Joggerin auf Marienbrücke von Auto erfasst

Dresden - Behinderungen im Dresdner Berufsverkehr! Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Marienbrücke ein Unfall ereignet.

Ein Toyota-Fahrer (27) kollidierte auf der Marienbrücke mit einer Joggerin (25). © TAG24

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wollte eine Joggerin (25) kurz nach 16.30 Uhr die drei Spuren überqueren, um auf den anderen Gehweg zu kommen.

"Dabei wurde die Frau von einem Toyota Avensis angefahren", erklärte Sprecher Lukas Reumund (47).

Notfallsanitäter kümmerten sich um die Geschädigte. Sie musste laut Polizei verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.