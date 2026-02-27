Kostspieliger Unfall am Dresdner Uniklinikum: Kran rammt Mauerwerk

Dresden - Ein LKW-Fahrer (61) hat am Freitagvormittag großen Schaden am Dresdner Uniklinikum verursacht.

Mit einem Kranaufleger blieb ein LKW-Fahrer (61) an einer solchen Verbindungsbrücke hängen. (Archivbild) © Foto Koch

Der 61-Jährige fuhr gegen 10.40 Uhr mit seinem Laster samt Kranaufleger unter einer Verbindungsbrücke zweier Krankenhaustrakte hindurch und blieb hängen.

Trümmerteile vom Mauerwerk stürzten anschließend noch auf einen darunter geparkten Opel Corsa, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.

Glücklicherweise kamen infolge des Unfalls in der Johannstadt keine Personen zu Schaden.