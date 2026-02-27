1.357
Kostspieliger Unfall am Dresdner Uniklinikum: Kran rammt Mauerwerk
Dresden - Ein LKW-Fahrer (61) hat am Freitagvormittag großen Schaden am Dresdner Uniklinikum verursacht.
Der 61-Jährige fuhr gegen 10.40 Uhr mit seinem Laster samt Kranaufleger unter einer Verbindungsbrücke zweier Krankenhaustrakte hindurch und blieb hängen.
Trümmerteile vom Mauerwerk stürzten anschließend noch auf einen darunter geparkten Opel Corsa, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.
Glücklicherweise kamen infolge des Unfalls in der Johannstadt keine Personen zu Schaden.
Während die genaue Schadenshöhe noch nicht beziffert wurde, war bereits klar, dass sich der Sachschaden auf eine hohe Summe belaufen wird.
Titelfoto: Foto Koch