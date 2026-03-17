Kreuzungscrash in Pirna: Mann mit 2,4 Promille am Steuer

Pirna - Nach einer Karambolage an einer Kreuzung in Pirna bemerkten die Polizeibeamten einen beißenden Alkoholgeruch in einem der Unfallautos. Die nachfolgende Messung war besorgniserregend.

Der Unfall ereignete sich auf der Dippoldiswalder Straße in Richtung Maxim-Gorki-Straße kurz vor der Kreuzung mit der Dresdner Straße/Königsteiner Straße. (Archivbild) © Daniel Förster

Nach einem Zusammenstoß am Montagnachmittag bemerkten die Polizisten in einem der Unfallwagen einen starken Alkoholgeruch. Eine Messung der Beamten zeigte: Der 49-jährige Fahrer stand mit 2,4 Promille unter erheblichem Alkoholeinfluss!

Ein 82-Jähriger war zuvor mit seinem VW Passat auf der Dippoldiswalder Straße in Pirna unterwegs, als er gegen 15.15 Uhr an der Kreuzung Dresdner Straße/Königsteiner Straße anhalten wollte.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Senior dem stockenden Verkehr ausweichen, indem er von der rechten auf die linke Spur übersetzte. Dabei übersah er jedoch einen 49-jährigen Mann mit seinem VW Crafter, der neben ihm fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Auch ein Opel Astra (Fahrer 38) auf der rechten Spur wurde durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen.

Keiner der drei Männer wurde durch den Unfall verletzt. Ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.