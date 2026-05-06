Schreck im Frühverkehr: 30 Verletzte nach Kollision zwischen Bus und Bahn, Strecke wieder frei

Dresden - Das schrille Heulen von Sirenen durchzog den Dienstagmorgen in Dresden-Briesnitz . 90 Einsatzkräfte rückten zur Kreuzung Hamburger/Warthaer Straße aus, wo ein schwerer Unfall zwischen Bus und Bahn das Schlimmste vermuten ließ. Doch Glück im Unglück: Zwar wurden Dutzende Menschen verletzt, aber die Katastrophe blieb aus.

In Briesnitz sind ein Bus und eine Straßenbahn an der Kreuzung Warthaer Straße/Cossebauder Straße/Cossebauder Straße kollidiert. © Ove Landgraf

Kurz vor 9 Uhr war ein Bus der Linie 68 (Fahrer: 63) aus der Warthaer Straße gekommen, zeitgleich rollte eine Straßenbahn der Linie 12 (Fahrer: 54) aus der Cossebauder Straße Richtung Hamburger. Mitten auf der Kreuzung kam es zur Kollision. Infolge des heftigen Zusammenstoßes entgleiste die Tram in der Kurve.

Die Fahrgäste wurden durch den Aufprall sowohl im Bus als auch in der Bahn umhergeschleudert. Dabei verletzten sich 30 Personen (Stand 11.40 Uhr). Darunter auch die beiden Fahrzeugführer, die zudem psychologisch betreut wurden. Fünf Personen mussten anschließend in Krankenhäuser gebracht werden. Die anderen 25 Leicht-Verletzten wurden vor Ort versorgt und konnten den Unfallort anschließend selbstständig verlassen.

"Über die Unfallursache kann man bisher nur spekulieren. Das müssen wir erst mal auswerten", so DVB-Sprecher Christian Schmidt (48). Es entstand ein Schaden von knapp 100.000 Euro.

Die Polizeidirektion Dresden sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise werden unter der Nummer 0351/ 483 22 33 entgegengenommen.