Dacia kracht gegen Baum: Zwei Verletzte, Rettungsheli im Einsatz

Lampertswalde - Auf der Blochwitzer Straße zwischen Blochwitz und Lampertswalde im Landkreis Meißen ist es am Samstag gegen 12.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Wie es zu dem Unfall kam, wird derzeit noch untersucht. © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden gegenüber TAG24 mitteilte, verlor der Fahrer eines Dacia Sandero auf winterlicher Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen.

In einer Rechtskurve geriet das Auto ins Schleudern, rutschte nach links von der Straße und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurden zwei Insassen verletzt.

Für die weitere medizinische Versorgungen mussten die Verletzten in ein Krankenhaus gebracht werden.