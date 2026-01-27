Strom weg! BMW schleudert gegen Hauswand und zerstört Verteilerkasten

Dresden - Es hat gekracht im Dresdner Westen: Bei einem Unfall am späten Montagabend wurde nicht nur ein Autofahrer verletzt. Auch ein Stromkasten wurde zerstört, was nicht ohne Folgen blieb.

Der BMW war gegen Hauswand und Stromkasten gekracht, bevor er augenscheinlich wieder zurück auf die Straße schleuderte. © Roland Halkasch

Der Crash geschah kurz nach 22.30 Uhr im Stadtteil Cotta. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 erklärte, war der 36 Jahre alte Fahrer eines BMW auf der Steinbacher Straße in Richtung Pennricher Straße unterwegs.

Auf Höhe der Chamissostraße habe er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Das Fahrzeug krachte gegen eine Hauswand und zerstörte dabei auch den dort angebrachten Stromkasten.

Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Zum Gesamtschaden lagen am Dienstagmorgen noch keine Informationen vor, allein der am BMW wurde allerdings schon mit rund 15.000 Euro beziffert.

Infolge des Unfalls fiel in mehreren umliegenden Haushalten der Strom aus. Außerdem soll teilweise auch die Straßenbeleuchtung betroffen gewesen sein. Noch in der Nacht begannen Techniker von SachsenEnergie mit der Reparatur des Stromkastens.