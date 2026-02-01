 24.739

Wie geht das denn? Renault überschlägt sich in Johannstadt

Ein recht erstaunlicher Unfall hat sich Samstagmittag in Dresden-Johannstadt ereignet, als sich ein Renault auf dem Kopfsteinpflaster überschlug.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Ein auf den ersten Blick erstaunlicher Unfall hat sich Samstagmittag in der Dresdner Johannstadt ereignet. Mitten auf der Bundschuhstraße lag plötzlich ein Renault auf dem Kopfsteinpflaster. Was war passiert?

Ungewöhnlicher Anblick: In der Dresdner Bundschuhstraße lag am Samstag ein Renault auf dem Dach.
Ungewöhnlicher Anblick: In der Dresdner Bundschuhstraße lag am Samstag ein Renault auf dem Dach.  © Roland Halkasch

Der Fahrer (37) war kurz vor 13 Uhr aus ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten, dadurch gegen einen parkenden Dacia Jogger und einen parkenden Škoda Enyaq geknallt.

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Renault schließlich zur Seite kippte und auf dem Dach landete, wie die Polizeidirektion am Nachmittag gegenüber TAG24 bestätigte.

Dabei wurde der 37-Jährige schwer verletzt. Außer ihm befand sich noch eine weitere Person mit an Bord, die leicht verletzt wurde.

Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Am Sonntag meldete die Polizei einen Sachschaden von insgesamt rund 23.000 Euro.

Die Polizei sperrte die Straße zunächst.
Die Polizei sperrte die Straße zunächst.  © Roland Halkasch

Wegen des Unfalls musste die Bundschuhstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur Ursache.

