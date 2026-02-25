Linienbus kracht in geparkten Mercedes: Hoher Sachschaden

Dresden - Glück im Unglück! Am Mittwochmorgen sind die Fahrgäste und der Fahrer (37) eines Linienbusses in Dresden-Mobschatz bei einem Unfall mit dem Schrecken davongekommen.

Ein Bus der Linie 93 krachte am Mittwochmorgen in einen Mercedes, der anschließend abgeschleppt werden musste. © Roland Halkasch

Der Citaro war kurz vor 7 Uhr auf der Elbhangstraße in Richtung Autobahn unterwegs, als er zwischen dem Grünen Weg und dem Lößnitzblick plötzlich mit einer geparkten Mercedes-G-Klasse kollidierte, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Der Ursache für den Zusammenstoß sei noch unklar. "Alle Insassen im Bus blieben unverletzt", lautete die gute Nachricht von Sprecher Lukas Reumund (47).

Es sei ein großer Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden.

Fotos zeigen ein stark demoliertes Autoheck. Auch wurden Teil der Front vom Bus einschließlich der Windschutzscheibe in Mitleidenschaft gezogen.