11.128
Autos krachen mit Kindern an Bord in Dresden-Gorbitz zusammen
Dresden - Es waren auch noch Kinder mit an Bord! In Dresden-Gorbitz hat es am Montagnachmittag auf der Kreuzung Omsewitzer Ring/Kirschenstraße gekracht.
Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Den Fotos zufolge fuhr ein älterer Ford Focus einem Škoda Enyaq in die Beifahrerseite.
Gegenüber TAG24 bestätigte die Polizeidirektion Dresden, dass bei dem Unfall eine Person leicht verletzt wurde.
Deine täglichen News aus Dresden
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Glücklicherweise sollen die Kinder in den Autos aber unverletzt geblieben sein.
Nähere Informationen lagen gegen 18 Uhr noch nicht vor. Die Polizei ermittelt derzeit zur Unfallursache.
Titelfoto: Roland Halkasch