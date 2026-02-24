 11.128

Autos krachen mit Kindern an Bord in Dresden-Gorbitz zusammen

In Dresden-Gorbitz hat es am Montagnachmittag auf der Kreuzung Omsewitzer Ring/Kirschenstraße gekracht - mit Kindern an Bord.

Dresden - Es waren auch noch Kinder mit an Bord! In Dresden-Gorbitz hat es am Montagnachmittag auf der Kreuzung Omsewitzer Ring/Kirschenstraße gekracht.

Zu dem Unfall kam es auf der Kreuzung Omsewitzer Ring/Kirschenstraße.
Zu dem Unfall kam es auf der Kreuzung Omsewitzer Ring/Kirschenstraße.  © Roland Halkasch

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Den Fotos zufolge fuhr ein älterer Ford Focus einem Škoda Enyaq in die Beifahrerseite.

Gegenüber TAG24 bestätigte die Polizeidirektion Dresden, dass bei dem Unfall eine Person leicht verletzt wurde.

Den Fotos nach dürfte der Ford Focus dem Škoda Enyaq in die Seite gekracht sein.
Den Fotos nach dürfte der Ford Focus dem Škoda Enyaq in die Seite gekracht sein.  © Roland Halkasch
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Glücklicherweise sollen die Kinder in den Autos aber unverletzt geblieben sein.

Nähere Informationen lagen gegen 18 Uhr noch nicht vor. Die Polizei ermittelt derzeit zur Unfallursache.

Titelfoto: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden Unfall: