Autos krachen mit Kindern an Bord in Dresden-Gorbitz zusammen

Dresden - Es waren auch noch Kinder mit an Bord! In Dresden-Gorbitz hat es am Montagnachmittag auf der Kreuzung Omsewitzer Ring/Kirschenstraße gekracht.

Zu dem Unfall kam es auf der Kreuzung Omsewitzer Ring/Kirschenstraße. © Roland Halkasch

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Den Fotos zufolge fuhr ein älterer Ford Focus einem Škoda Enyaq in die Beifahrerseite.

Gegenüber TAG24 bestätigte die Polizeidirektion Dresden, dass bei dem Unfall eine Person leicht verletzt wurde.