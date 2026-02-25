 1.369

Joggerin auf Marienbrücke von Auto erfasst

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Behinderungen im Dresdner Berufsverkehr! Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Marienbrücke ein Unfall ereignet.

Ein Toyota-Fahrer (27) kollidierte auf der Marienbrücke mit einer Joggerin (24).  © TAG24

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wollte eine Joggerin (24) kurz nach 16.30 Uhr die drei Spuren überqueren, um auf den anderen Gehweg zu kommen.

"Dabei wurde die Frau von einem Toyota Avensis angefahren", erklärte Sprecher Lukas Reumund (47). Weitere Details stünden derzeit jedoch noch nicht fest.

Notfallsanitäter kümmerten sich um die Geschädigte. Einsatzkräfte der Polizei führten derweil Befragungen durch.

Die rechte, stadteinwärtige Spur war rund eine Stunde lang dicht. Verkehrsteilnehmer mussten auf die Straßenbahn-Spur ausweichen.

