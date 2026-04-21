Lkw rutscht in Straßengraben und muss abgeschleppt werden: Vollsperrung auf S36

Dresden - Am Dienstagmorgen musste die Poisentalstraße (S36) für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Ein Sattelschlepper kam zuvor von der Straße ab.

Der 71-Jährige hatte Glück im Unglück. Zwar rutschte er in den Straßengraben, stieß aber nicht mit einem Baum zusammen. © Roland Halkasch

Am frühen Morgen fuhr ein 71-Jähriger mit einem Sattelschlepper von Bannewitz auf der S36 in Richtung Possendorf, als er laut einer Mitteilung der Polizei gegen 7.35 Uhr kurz vor dem Abzweig Gückelgrund die Kontrolle über den Lkw verlor und von der Straße abkam.

Der Laster der Marke MAN rutschte in den Straßengraben und verfehlte dabei nur knapp einen Baum neben der Fahrbahn. Der 71-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt. Jedoch folgte eine aufwendige Bergung mit schwerem Gerät.

Der Sattelzug war mit zwei Fahrzeugen beladen, die als Erstes von dem Anhänger gehoben wurden. Anschließend konnte der Lkw durch zwei Seilzüge aus dem Straßengraben geborgen werden.

Die aufwendigen Bergungsarbeiten brachten den Verkehr auf der S36 währenddessen zum Erliegen.

So war die Staatsstraße zwischen 9.25 Uhr und 11.25 Uhr voll gesperrt.