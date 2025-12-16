 40.166

Schwerer Unfall in Dresden: 13-Jährige zwischen Tram und Bahnsteig eingeklemmt

Am Montagmorgen wurde eine 13 Jahre alte Schülerin in Dresden von einer Straßenbahn erfasst.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Montagmorgen wurde ein Mädchen (13) in Dresden von einer Straßenbahn erfasst. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Straßenbahn wurde angehoben, sodass die eingeklemmte 13-Jährige befreit werden konnte.
Die Straßenbahn wurde angehoben, sodass die eingeklemmte 13-Jährige befreit werden konnte.  © Threads/@feuerwehr_dresden

Die 13-Jährige war gerade auf dem Weg zur Schule, als sie im Bereich der Haltestelle "Reichenbachstraße", gegen 7.38 Uhr, zwischen Straßenbahn und Bahnsteig eingeklemmt wurde, wie die Feuerwehr Dresden am Vormittag mitteilte.

Gegen 8.30 Uhr vermeldete die Feuerwehr die erfolgreiche Rettung des Mädchens. Die Straßenbahn hatte man dafür mithilfe hydraulischer Geräte angehoben, wie Bildaufnahmen zeigen.

Zwischenzeitlich drohte die Bahn umzukippen, da der Bahnsteig aufgrund der Last abzusacken drohte. Nach erfolgreichen Stabilisierungsmaßnahmen konnte die Bergung jedoch fortgesetzt werden.

Laster erfasst Fußgängerin am Großen Garten: Frau (†86) stirbt
Dresden Unfall Laster erfasst Fußgängerin am Großen Garten: Frau (†86) stirbt

Die Schülerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Die Polizei sucht unterdessen nach Zeugen des schweren Unfalls. Sachdienliche Hinweise werden unter folgender Rufnummer entgegengenommen: 03514832233.

Von einer Straßenbahn der Linie 3 wurde das 13-jährige Mädchen an der Haltestelle "Reichenbachstraße" angefahren und schwer verletzt.
Von einer Straßenbahn der Linie 3 wurde das 13-jährige Mädchen an der Haltestelle "Reichenbachstraße" angefahren und schwer verletzt.  © Thomas Türpe
In Dresden wurde am Montagmorgen eine Schülerin von einer Straßenbahn erfasst. (Symbolbild)
In Dresden wurde am Montagmorgen eine Schülerin von einer Straßenbahn erfasst. (Symbolbild)  © Robert Michael/dpa

Die Fritz-Löffler-Straße musste aufgrund des Rettungseinsatzes voll gesperrt werden. Auch bei den DVB kam es aufgrund des Unfalls zu Einschränkungen. Die Linien 3 und 8 wurden umgeleitet, ebenso die Buslinie 66 in Richtung Freital.

Erstmeldung vom 15. Dezember, 8.24 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 13.30 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa, Threads/@feuerwehr_dresden

Mehr zum Thema Dresden Unfall: