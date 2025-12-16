Schwerer Unfall in Dresden: 13-Jährige zwischen Tram und Bahnsteig eingeklemmt
Dresden - Am Montagmorgen wurde ein Mädchen (13) in Dresden von einer Straßenbahn erfasst. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Die 13-Jährige war gerade auf dem Weg zur Schule, als sie im Bereich der Haltestelle "Reichenbachstraße", gegen 7.38 Uhr, zwischen Straßenbahn und Bahnsteig eingeklemmt wurde, wie die Feuerwehr Dresden am Vormittag mitteilte.
Gegen 8.30 Uhr vermeldete die Feuerwehr die erfolgreiche Rettung des Mädchens. Die Straßenbahn hatte man dafür mithilfe hydraulischer Geräte angehoben, wie Bildaufnahmen zeigen.
Zwischenzeitlich drohte die Bahn umzukippen, da der Bahnsteig aufgrund der Last abzusacken drohte. Nach erfolgreichen Stabilisierungsmaßnahmen konnte die Bergung jedoch fortgesetzt werden.
Die Schülerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.
Die Polizei sucht unterdessen nach Zeugen des schweren Unfalls. Sachdienliche Hinweise werden unter folgender Rufnummer entgegengenommen: 03514832233.
Die Fritz-Löffler-Straße musste aufgrund des Rettungseinsatzes voll gesperrt werden. Auch bei den DVB kam es aufgrund des Unfalls zu Einschränkungen. Die Linien 3 und 8 wurden umgeleitet, ebenso die Buslinie 66 in Richtung Freital.
Erstmeldung vom 15. Dezember, 8.24 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 13.30 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa, Threads/@feuerwehr_dresden