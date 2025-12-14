Ford kracht mit Radfahrer zusammen: 15-Jähriger schwer verletzt

Dresden - Am Samstag krachte es in der Dresdner Seevorstadt.

Es krachte auf der Karcherallee. (Symbolfoto) © Christian Juppe

Ein 62-Jähriger wollte gegen 10.45 Uhr mit seinem Ford Mondeo von der Karcherallee auf die Tiergartenstraße abbiegen.

Dabei stieß er mit einem Radfahrer (15) zusammen, der auf dem Fußweg der Karcherallee über die Tiergartenstraße fuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.