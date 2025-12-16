Straßenlaterne umgebrettert: Promille-Fahrer hinterlässt Trümmerfeld in Dresden
Dresden - Ein alkoholisierter Fahrer (46) eines Kleintransporters hat einen Lichtmast in Dresden-Nickern umgebrettert.
Der 46-Jährige fuhr am Montagabend, gegen 22.15 Uhr, mit seinem Mercedes Sprinter auf der Dohnaer Straße in Richtung stadtauswärts, als er plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und über den Bordstein in der Fahrbahnmitte jagte.Infolge des Kontrollverlusts knallte der Kleintransporter gegen eine Straßenlampe und riss diese nieder, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Dienstagmorgen erklärte.
Für den Mercedes-Fahrer endete seine Suff-Fahrt mit leichten Verletzungen im Krankenhaus. Beamte hatten im Zuge des Rettungseinsatzes einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille festgestellt.
Sowohl der Kleintransporter als auch die Straßenlaterne waren nach dem Unfall völlig hinüber. Insgesamt verursachte der 46-Jährige einen Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Seinen Lappen ist der Mann los.
Die Dohnaer Straße wurde im Zuge der Unfallaufnahme bis circa 1.15 Uhr voll gesperrt. Bildaufnahmen zeigen eine völlig zerfetzte Front des Kleintransporters sowie ein Trümmerfeld rund um den zerstörten Lichtmast.
