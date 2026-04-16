Mann war nicht mehr fahrtüchtig: Senior (71) fährt Rollschuhfahrer an und flüchtet

Dresden - Schockmoment auf dem Lingnerplatz in der Dresdner Altstadt! Ein 71-Jähriger erfasste mit seinem Auto einen Rollschuhfahrer (31), doch anstatt dem Gestürzten zu helfen, floh der Senior vom Tatort.

In Höhe des Lingerplatzes kam es am Mittwochabend auf der Blüherstraße zu einem Unfall. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mitteilt, ereignete sich der Unfall bereits am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr auf der Blüherstraße in Höhe des Lingnerplatzes.

Der 31-Jährige fuhr demzufolge mit Rollschuhen in Richtung Grunaer Straße, wobei ihm ein 71-Jähriger mit einem Kia XCeed entgegenkam.

Plötzlich zog der 71-Jährige rüber – offenbar wollte er in eine Parklücke fahren –, doch dabei erfasste er den Rollschuhfahrer. Anschließend fuhr der Senior einige Meter weiter und parkte sein Auto in einer anderen Lücke. Doch anstatt nach dem leicht verletzten Mann zu sehen, entfernte er sich vom Ort des Geschehens.

Als die Polizei den älteren Herrn wenig später ausfindig machte, stellte sie fest, dass er offenbar nicht mehr in der Lage war, ein Auto zu fahren.