Medizinischer Notfall? Audi kippt am "Nürnberger Ei" um
Dresden - Unfall in der Dresdner Südvorstadt: Am Freitagvormittag ist in Höhe vom "Nürnberger Ei" ein älterer Audi-Fahrer verunglückt.
Der Autofahrer (76 Jahre alt) war gegen 11.40 Uhr auf der Nürnberger Straße in Richtung Nossener Brücke unterwegs, geriet beim Fahrstreifenwechsel plötzlich ins Schleudern. Sein Audi A3 kippte um.
Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 verriet, deuten die Umstände auf einen medizinischen Notfall als Unfallursache hin.
Der 76-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus. Sein Wagen fällte außerdem ein Bäumchen am Straßenrand.
Während Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Nürnberger Straße stadtauswärts, weil der Verkehr nur einspurig vorbeigeleitet werden konnte.
Die Ermittlungen zum exakten Unfallhergang dauern an und werden vom Verkehrsunfalldienst der Polizei geführt. Laut Polizei entstanden rund 12.000 Euro Sachschaden.
Titelfoto: Roland Halkasch