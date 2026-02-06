 2.057

Öffi-Unfall in Trachau: Bus streift Auto, Kind verletzt

Einmal nicht aufgepasst beim Ausparken, schon kracht es: Bei einem Unfall mit einem Bus ist in Dresden-Trachau ein Kind verletzt worden.

Von Chris Pechmann

Dresden - Am Freitagnachmittag ist im Dresdner Stadtteil Trachau ein Kind bei einem Verkehrsunfall mit einem DVB-Bus verletzt worden!

Kratzer am Bus und eine Delle am Unfall-Audi nach der Kollision auf der Bunsenstraße.  © Fotomontage: privat

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bekannt gab, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr auf der Bunsenstraße.

Nach ersten Angaben fuhr ein Bus der Linie 80 Richtung Omsewitz die Straße entlang und knallte mit einem Auto der Marke Audi zusammen, welches gerade aus einer Parklücke am Straßenrand fuhr.

Dabei bremste der Fahrer des DVB-Gefährts ruckartig ab. Ein Kind im Inneren stürzte dabei und zog sich Verletzungen zu.

Näheren Angaben zu beteiligten Personen konnten Behörden am frühen Abend noch nicht machen. Auch die Höhe des Sachschadens blieb ungewiss.

Durch den Unfall kam es zu Umleitungen der Buslinien 70 und 80.  © privat

Die Dresdner Verkehrsbetriebe meldete in den sozialen Medien eine vorübergehende Umleitung der Linien 70 und 80. Diese wurde gegen 17.30 Uhr wieder aufgehoben.

