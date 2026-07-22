Škoda kracht am World Trade Center gegen Straßenbahn: Feuerwehr muss Fahrerin (68) befreien

Dresden - Unfall am World Trade Center: Auf der Freiberger Straße in der Dresdner Innenstadt sind eine Straßenbahn der Linie 12 und ein Škoda Octavia zusammengestoßen.

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort im Einsatz. © xcitepress / Finn Becker

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.20 Uhr. Offenbar hatte die 68-jährige Fahrerin des Škoda die von hinten kommende Bahn beim Linksabbiegen übersehen. Durch die Kollision wurde sie im Auto eingeschlossen.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befindet sich aktuell auch die Feuerwehr am Unfallort. Diese leitete sogleich die Rettung ein.

Dazu bereiteten die Kameraden eine sogenannte Große Seitenöffnung vor. Dabei werden die Türen der Fahrerseite sowie die Mittelsäule entfernt, um einen möglichst schonenden Zugang zu schaffen. Wie die Dresdner Feuerwehr auf Threads mitteilte, kamen dabei hydraulische Rettungsgeräte zum Einsatz. Weiterhin wurde der Unfallbereich entsprechend gesichert.

Sowohl die Škoda-Fahrerin als auch ihr 69 Jahre alter Beifahrer und der Straßenbahnfahrer wurden leicht verletzt. Die im Wagen eingeschlossene Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.