Schwerer Unfall in Bannewitz: 76-Jähriger kracht gegen Leitplanke und wird schwer verletzt

Bannewitz - In Bannewitz ereignete sich am Montag ein schwerer Verkehrsunfall: Ein Mann kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, krachte gegen eine Leitplanke und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der 76-jährige Kia-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Beamten gegen 13 Uhr auf die Leubnitzer Straße gerufen.

Demnach verlor ein 76-jähriger Mann etwa 200 Meter vor der Autobahnauffahrt die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Leitplanke.

Durch den Aufprall wurde der Kia-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Mann einen medizinischen Notfall erlitten, genauer einen Schwächeanfall.