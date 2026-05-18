Schwerer Unfall in Bannewitz: 76-Jähriger kracht gegen Leitplanke und wird schwer verletzt
Bannewitz - In Bannewitz ereignete sich am Montag ein schwerer Verkehrsunfall: Ein Mann kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, krachte gegen eine Leitplanke und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Beamten gegen 13 Uhr auf die Leubnitzer Straße gerufen.
Demnach verlor ein 76-jähriger Mann etwa 200 Meter vor der Autobahnauffahrt die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Leitplanke.
Durch den Aufprall wurde der Kia-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht.
Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Mann einen medizinischen Notfall erlitten, genauer einen Schwächeanfall.
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Die Leubnitzer Straße war bis 14.45 Uhr voll gesperrt, anschließend wurde der Verkehr vorbeigeleitet. Ab etwa 16 Uhr konnte die Strecke wieder vollständig freigegeben werden.
Der Sachschaden belief sich auf rund 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Roland Halkasch