Vollsperrung zwischen Dresden und Freital: Fünf Verletzte nach Unfall, darunter ein Mädchen (4)

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Am Samstagnachmittag sind zwei Fahrzeuge auf der Tharandter Straße frontal ineinander gekracht.

Von Erik Töpfer, Malte Kurtz

Dresden/Freital - Am Samstagnachmittag sind zwei Autos auf der Tharandter Straße frontal ineinander gekracht. Fünf Personen wurden verletzt, darunter ein 4-jähriges Mädchen.

Kurz vorm Ortseingang Freital sind am Samstagnachmittag zwei Autos frontal kollidiert.
Kurz vorm Ortseingang Freital sind am Samstagnachmittag zwei Autos frontal kollidiert.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, geriet ein VW-Fahrer (69) aus bislang unbekannten Gründen gegen 16.15 Uhr auf die Gegenfahrbahn und stieß dort in einen Nissan-Fahrer (55) und seine Beifahrerin (45).

Zusammen mit der VW-Beifahrerin (65) kamen alle Beteiligten vorsorglich ins Krankenhaus, die völlig demolierten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Schaden: insgesamt gute 40.000 Euro.

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Der Einsatz an der Unfallstelle dauerte bis in die Abendstunden. Die Fahrbahn wurde infolge des Unfalls in beide Richtungen bis circa 18.55 Uhr voll gesperrt.

Die Straße musste voll gesperrt werden.
Die Straße musste voll gesperrt werden.  © Roland Halkasch
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Bildaufnahmen von der Unfallstelle zeigen, wie ein beteiligter Nissan mit zerfetzter Fahrerseite auf einem Gehweg steht, während ein VW mit völlig zerstörter Front quer auf der Straße zum Stillstand gekommen ist.

Erstmeldung vom 16. Mai, 19.10 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 17. Mai, 12.57 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch

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