Vollsperrung zwischen Dresden und Freital: Fünf Verletzte nach Unfall, darunter ein Mädchen (4)

Dresden/Freital - Am Samstagnachmittag sind zwei Autos auf der Tharandter Straße frontal ineinander gekracht. Fünf Personen wurden verletzt, darunter ein 4-jähriges Mädchen.

Kurz vorm Ortseingang Freital sind am Samstagnachmittag zwei Autos frontal kollidiert. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, geriet ein VW-Fahrer (69) aus bislang unbekannten Gründen gegen 16.15 Uhr auf die Gegenfahrbahn und stieß dort in einen Nissan-Fahrer (55) und seine Beifahrerin (45).

Zusammen mit der VW-Beifahrerin (65) kamen alle Beteiligten vorsorglich ins Krankenhaus, die völlig demolierten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Schaden: insgesamt gute 40.000 Euro.

Der Einsatz an der Unfallstelle dauerte bis in die Abendstunden. Die Fahrbahn wurde infolge des Unfalls in beide Richtungen bis circa 18.55 Uhr voll gesperrt.