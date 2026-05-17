Vollsperrung zwischen Dresden und Freital: Fünf Verletzte nach Unfall, darunter ein Mädchen (4)
Dresden/Freital - Am Samstagnachmittag sind zwei Autos auf der Tharandter Straße frontal ineinander gekracht. Fünf Personen wurden verletzt, darunter ein 4-jähriges Mädchen.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, geriet ein VW-Fahrer (69) aus bislang unbekannten Gründen gegen 16.15 Uhr auf die Gegenfahrbahn und stieß dort in einen Nissan-Fahrer (55) und seine Beifahrerin (45).
Zusammen mit der VW-Beifahrerin (65) kamen alle Beteiligten vorsorglich ins Krankenhaus, die völlig demolierten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Schaden: insgesamt gute 40.000 Euro.
Der Einsatz an der Unfallstelle dauerte bis in die Abendstunden. Die Fahrbahn wurde infolge des Unfalls in beide Richtungen bis circa 18.55 Uhr voll gesperrt.
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Bildaufnahmen von der Unfallstelle zeigen, wie ein beteiligter Nissan mit zerfetzter Fahrerseite auf einem Gehweg steht, während ein VW mit völlig zerstörter Front quer auf der Straße zum Stillstand gekommen ist.
Erstmeldung vom 16. Mai, 19.10 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 17. Mai, 12.57 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch