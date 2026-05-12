Schwerer Unfall in Cotta! Zwei Menschen verletzt, Straße gesperrt

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In Cotta kam es zu einem heftigen Unfall - zwei Personen wurden dabei verletzt. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

Von Isabel Klemt

Dresden - In Cotta kam es zu einem heftigen Unfall - zwei Menschen wurden dabei verletzt. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

Die Feuerwehr musste eine Person aus ihrem Fahrzeug retten.
Die Feuerwehr musste eine Person aus ihrem Fahrzeug retten.  © Feuerwehr Dresden

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage bestätigt, kam es gegen 8.30 Uhr im Bereich Emerich-Ambros-Ufer/Fröbelstraße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Dabei wurden nach bisherigen Informationen zwei Personen verletzt und notärztlich versorgt.

Die Feuerwehr teilte auf Threads mit, dass vor Ort Rettungsmaßnahmen bei einer der beteiligten Personen eingeleitet wurden. Offenbar musste die Tür des Fahrzeugs dafür entfernt werden.

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Die beiden Beteiligten wurden schließlich ins Krankenhaus gebracht.

Auf den Bildern ist ein Aufgebot an Einsatzkräften zu sehen. Auch die Unfallforschung ist vor Ort.

Die Tür eines der verunfallten Fahrzeuge musste entfernt werden.
Die Tür eines der verunfallten Fahrzeuge musste entfernt werden.  © Ove Landgraf
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Ein Fahrzeug krachte gegen den Zaun einer angrenzenden Haltestelle.
Ein Fahrzeug krachte gegen den Zaun einer angrenzenden Haltestelle.  © Roland Halkasch

Durch den Unfall kommt es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Laut dem Polizeisprecher ist die Strecke aus Plauen über die Nossener Brücke derzeit gesperrt. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Roland Halkasch

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