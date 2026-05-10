Auto kollidiert in Dresden mit Linie 4: Fahrerin und Kind in Klinik eingeliefert

Dresden - Sie soll diesen bitteren Unfall in Dresden verursacht haben: Am Samstagnachmittag ist eine Frau (36) mit ihrem südkoreanischen Auto der Marke SsangYong auf der Reicker Straße mit einer Straßenbahn der Linie 4 kollidiert. Sie und ein Kind, das sich ebenfalls in dem Fahrzeug befand, wurden in eine Klinik eingeliefert.

Auf der Reicker Straße hat es am Samstagnachmittag gekracht. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden am Abend gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 14.45 Uhr.

Demnach wurden die 36-Jährige und das Kind glücklicherweise "nur" leicht verletzt, deshalb lediglich vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Fahrerin sei als "Verursacherin" geführt, der genaue Unfallhergang jedoch noch nicht abschließend geklärt, so der Sprecher.

Sicher war am Abend jedoch der geschätzte Sachschaden. Dieser beläuft sich am SsangYong auf rund 5000 Euro und an der beschädigten Straßenbahn auf die gleiche Summe.