Bulli kollidiert mit Mädchen (10) in Coschütz: Vollsperrung
Dresden - Schlimmer Unfall in Dresden-Coschütz! Am Montagnachmittag ist ein Mädchen (10) auf der Kohlenstraße von einem alten Bulli erfasst worden.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, kollidierte der VW-Kleinbus kurz vor 16 Uhr auf Höhe der Haltestelle "Cunnersdorfer Straße" mit der Zehnjährigen.
Sie lief nach bisherigen Erkenntnissen gemeinsam mit zwei weiteren Kindern unvermittelt auf die Fahrbahn, woraufhin der Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.
"Das Mädchen musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden", erklärte Polizei-Sprecher Lukas Reumund (47).
Der Fahrer des Bullis soll den Zusammenstoß körperlich unbeschadet überstanden haben.
DVB melden ÖPNV-Behinderungen via X-Post
Die Kohlenstraße war für rund 30 Minuten voll gesperrt, weshalb die Buslinien 63 und 66 umgeleitet werden mussten.
Danach wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt.
Titelfoto: Roland Halkasch