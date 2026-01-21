Schwerer Unfall in Dresden: Junger Mann von Mazda-Fahrer erfasst

Dresden - Ein junger Mann (23) wurde am Mittwochmorgen in Dresden von einem Mazda-Fahrer (58) erfasst. Die Polizei sucht nach Zeugen .

An der Kreuzung Ammonstraße/Freiberger Straße wurde ein Passant infolge eines Unfalls schwer verletzt. © Roland Halkasch

Der 23-Jährige überquerte gegen 9 Uhr die Straße an der Kreuzung Ammonstraße/Freiberger Straße in Richtung S-Bahnhof.

Dabei wurde er von dem Autofahrer erfasst und schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Anschließend wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus eingeliefert. Der 58-Jährige im Mazda blieb unversehrt. Infolge des Unfalls entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Im Zuge des Rettungseinsatzes kam es am Unfallort kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen.

Die Dresdner Polizei sucht unterdessen nach Zeugen des schweren Unfalls und nimmt sachdienliche Hinweise unter folgender Rufnummer entgegen: 03514832233.