Schwerer Unfall in Dresden: Junger Mann von Mazda-Fahrer erfasst

Ein junger Mann wurde am Mittwochmorgen in Dresden von einem Mazda-Fahrer erfasst.

Von Malte Kurtz

Dresden - Ein junger Mann (23) wurde am Mittwochmorgen in Dresden von einem Mazda-Fahrer (58) erfasst. Die Polizei sucht nach Zeugen.

An der Kreuzung Ammonstraße/Freiberger Straße wurde ein Passant infolge eines Unfalls schwer verletzt.
An der Kreuzung Ammonstraße/Freiberger Straße wurde ein Passant infolge eines Unfalls schwer verletzt.  © Roland Halkasch

Der 23-Jährige überquerte gegen 9 Uhr die Straße an der Kreuzung Ammonstraße/Freiberger Straße in Richtung S-Bahnhof.

Dabei wurde er von dem Autofahrer erfasst und schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Anschließend wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus eingeliefert. Der 58-Jährige im Mazda blieb unversehrt. Infolge des Unfalls entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Im Zuge des Rettungseinsatzes kam es am Unfallort kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen.

Die Dresdner Polizei sucht unterdessen nach Zeugen des schweren Unfalls und nimmt sachdienliche Hinweise unter folgender Rufnummer entgegen: 03514832233.

Auf der Frontscheibe des Wagens ist klar zu erkennen, wo der Passant aufgeknallt ist.
Auf der Frontscheibe des Wagens ist klar zu erkennen, wo der Passant aufgeknallt ist.  © Roland Halkasch

Bildaufnahmen von einer auf der Beifahrerseite stark zersplitterten Frontscheibe lassen vermuten, wie heftig der Zusammenprall gewesen sein muss.

