Schwerer Unfall in Striesen: Bus und Auto stoßen zusammen - Eine Person muss reanimiert werden
Dresden - Schwerer Verkehrsunfall im Dresdner Stadtteil Striesen: Nachdem ein Bus und ein Auto zusammengestoßen sind, wurde die Borsbergstraße komplett gesperrt.
Nach ersten Angaben der Feuerwehr musste eine Person reanimiert und kurz darauf in ein Krankenhaus gebracht werden.
Drei weitere Personen wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. Auch ein Kriseninterventionsteam wurde angefordert, um die Menschen, die Zeugen des Unfalls wurden, zu betreuen.
Mittlerweile beschränkt sich die Sperrung nur noch auf den Haltestellenbereich. Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr.
