 15.612

Schwerer Unfall in Striesen: Bus und Auto stoßen zusammen - Eine Person muss reanimiert werden

Schwerer Verkehrsunfall im Dresdner Stadtteil Striesen: Nachdem ein Bus und ein Auto zusammengestoßen sind, wurde die Borsbergstraße komplett gesperrt.

Von Janina Rößler

Dresden - Schwerer Verkehrsunfall im Dresdner Stadtteil Striesen: Nachdem ein Bus und ein Auto zusammengestoßen sind, wurde die Borsbergstraße komplett gesperrt.

Ein Auto und ein Bus sind frontal zusammengestoßen.
Ein Auto und ein Bus sind frontal zusammengestoßen.  © Roland Halkasch

Nach ersten Angaben der Feuerwehr musste eine Person reanimiert und kurz darauf in ein Krankenhaus gebracht werden.

Drei weitere Personen wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. Auch ein Kriseninterventionsteam wurde angefordert, um die Menschen, die Zeugen des Unfalls wurden, zu betreuen.

Mittlerweile beschränkt sich die Sperrung nur noch auf den Haltestellenbereich. Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr.

Nach dem Zusammenstoß musste eine Person reanimiert werden.
Nach dem Zusammenstoß musste eine Person reanimiert werden.  © Roland Halkasch
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Weitere Informationen sind bisher unklar. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die DVB gab bereits Umleitungen für die Linien 9, 10, 63 und 64 bekannt.

Titelfoto: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden Unfall: