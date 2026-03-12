Schwerer Unfall in Striesen: Bus und Auto stoßen zusammen - Rentnerin verstorben, drei weitere Verletzte

Dresden - Schwerer Verkehrsunfall im Dresdner Stadtteil Striesen: Nachdem ein Bus und ein Auto zusammengestoßen sind, wurde die Borsbergstraße komplett gesperrt.

Ein Auto und ein Bus sind frontal zusammengestoßen. © Roland Halkasch

Wie die Polizei mitteilte, war eine 73-jährige Frau gegen 8.30 Uhr mit einem Renault Kadjar unterwegs. An der Haltestelle "Spenerstraße" fuhr die Rentnerin dann in den Bereich der Haltestelle, wo sie frontal mit dem Bus zusammengestoßen war.

Eigentlich ist dieser Bereich nicht für den Autoverkehr vorgesehen. Warum die Frau dennoch hineingefahren ist, ist bislang unklar.

Die 73-Jährige musste reanimiert und kurz darauf in ein Krankenhaus gebracht werden - wenig später verstarb sie jedoch an ihren Verletzungen.

Der 23-jährige Busfahrer sowie eine weitere 23-jährige Frau und ein 53-jähriger Mann wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. Auch ein Kriseninterventionsteam wurde angefordert, um die Menschen, die Zeugen des Unfalls wurden, zu betreuen.

Zeitweise war die Borsbergstraße komplett gesperrt, später beschränkte sich die Sperrung nur noch auf den Haltestellenbereich. Auch eine Straßenbahn wurde bei dem Unfall beschädigt. Die DVB gab bereits Umleitungen für die Linien 9, 10, 63 und 64 bekannt.