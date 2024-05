Seat-Fahrer fährt Fußgänger in Cotta an und flüchtet

Dresden - Im Dresdner Stadtteil Cotta wurde am gestrigen Donnerstagnachmittag ein Fußgänger (32) bei einem Unfall mit einem Auto verletzt. Der Fahrer flüchtete.

An der Haltestelle "Altcotta" wurde ein Fußgänger (32) angefahren. (Archivbild) © Ove Landgraf

Gegen 15.40 Uhr wollte der 32-Jährige an der Haltestelle "Altcotta" in die Straßenbahn der Linie 12 in Richtung Striesen einsteigen.

Als er auf die haltende Bahn zulief, passiert es: Von links kam ein Seat Ibiza angefahren und erfasste den Fußgänger. Dabei verlor das Auto sogar einen Außenspiegel.

Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Fahrer des Seat fuhr in Richtung Emerich-Ambros-Ufer davon.