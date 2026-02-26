Mögliche Unfallschwerpunkte im Fokus: Rathaus will Schüler und Radler besser schützen

In diesem Jahr steckt das Dresdner Rathaus rund 8,4 Millionen Euro in Projekte des Fuß- und Radverkehrs, darunter auch in die Sicherheit der Schulwege.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Drei bis vier Radfahrer werden laut Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) im Stadtgebiet täglich bei Unfällen verletzt. Bislang wurden vom 2017 beschlossenen Radverkehrskonzept jedoch erst gut 100 von 450 Maßnahmen umgesetzt. In diesem Jahr steckt das Rathaus rund 8,4 Millionen Euro in Projekte des Fuß- und Radverkehrs, darunter auch in die Sicherheit der Schulwege.

Regelmäßig Unfälle mit Radlern: Auf der Hoyerswerdaer Straße (Neustadt) kollidierte Anfang Februar ein Fahrradfahrer (82) mit einer Straßenbahn, verletzte sich schwer. © Roland Halkasch In den letzten zehn Jahren fuhren Dresdner laut Verwaltungsstatistik weniger Wege mit dem Auto, liefen oder radelten mehr. "Kinder und Jugendliche sind mit 55 Prozent aller Wege die Altersgruppe, die am häufigsten zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist", sagt Kühn. Bei den Investitionen habe Schulwegsicherheit daher oberste Priorität. "Gleichzeitig zeigen die Auswertungen der Blitzer: Auch vor Schulen und Kindergärten, wo häufig Tempo 30 gilt, mangelt es an Rücksichtnahme. Hier helfen Kontrollen, aber auch unsere Investitionen in neue Querungsstellen, Zebrastreifen und sichere Radwege", so Kühn.

Gefährliche Standorte sollen entschärft werden

Auf der Glacisstraße in der Neustadt soll dieses Jahr endlich ein regulärer Zebrastreifen errichtet werden. © Holm Helis Nach Ratsbeschluss wurde die Sicherheit an allen 97 Grundschulen untersucht. Die fünf gefährlichsten Standorte (4., 8., 35., 95. und 103. Grundschule) sollen durch breitere Fußwege, den Ausbau von Gehweg-Nasen, Elterntaxi-Haltestellen und Zebrastreifen (diese ab 2027) entschärft werden. Weitere sieben Fußgängerüberwege kommen dieses Jahr, darunter an der Glacisstraße, wo Aktivisten vergangenes Jahr selbst Streifen aufgemalt hatten. An der Bodenbacher Straße kommen bis Mai breitere Gehwege und eine Mittelinsel fürs Gymnasium Leo. Eine Ampel ist an der Altenberger Straße für die Freie Evangelische Schule geplant. Dresden Unfall Linienbus kracht in geparkten Mercedes: Hoher Sachschaden Querungshilfen kommen auch an die Münchner und Pappritzer Straße.

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Ab Fiedlerstraße bis vor zur Blasewitzer Straße werden die aktuell zu schmalen Radwege verbreitert, eine Autospur (stadteinwärts) fällt dafür weg. © Holm Helis

Der Elberadweg in der Johannstadt soll erweitert werden