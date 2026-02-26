Stau am Elbepark nach Unfall mit Verletzten

Dresden - Unfall in den Morgenstunden: Am Elbepark in Dresden staut sich nach einer Kollision zweier Fahrzeuge der Verkehr.

Die Feuerwehr bittet darum, eine Rettungsgasse freizuhalten. © Feuerwehr Dresden Screenshot Threads

Wie die Feuerwehr mitteilt, sind an der Kreuzung Peschelstraße/Washingtonstraße zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizeidirektion Dresden wurde der Unfall gegen 6.10 Uhr gemeldet.

Dabei wurden vier Menschen verletzt. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen, eine Person trug schwere Verletzungen davon, teilte die Feuerwehr via Threads mit.