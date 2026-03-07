Straßenbahn erfasst Fußgänger in Dresden

Dresden - Abruptes Fahrtende für eine Straßenbahn der Linie 10 in Dresden ! Ein Unfall sorgte am Samstagnachmittag für Behinderungen.

Auf der Rosenstraße ist ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst worden. © Roland Halkasch

Gegen 15.45 Uhr war die Tram am Bahnübergang auf der Rosenstraße (nahe dem World Trade Center) mit einem Fußgänger kollidiert, wie ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte.

Die Person sei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden - ebenso wie der Straßenbahnfahrer.

Bislang unbestätigten Informationen zufolge soll der Fußgänger das herannahende Fahrzeug übersehen haben.

Der ÖPNV war rund eine Stunde lang beeinträchtigt.